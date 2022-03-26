Манчини обратился к болельщикам после невыхода сборной Италии на ЧМ-2022

Теги италияроберто манчини

Манчини обратился к болельщикам после невыхода сборной Италии на ЧМ-2022

Фото твиттер сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини сделал заявление в связи с пропуском командой второго чемпионата мира подряд.

Напомним, что в стыках отборочного турнира ЧМ-2022 "Скуадра Адзурра" сенсационно проиграла Северной Македонии (0:1).

"Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни. Прошлым летом мы были королями Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории национальной команды. А теперь у нас одна из самых тяжёлых ситуаций. Мы перешли от полной радости к ужасающему разочарованию.

Это действительно трудно принять, но принятие поражений - часть здорового пути для человеческого и спортивного роста. Нужно время, чтобы обдумать и понять ситуацию с полной ясностью. Единственный правильный шаг сейчас - поднять голову и работать на будущее. Спасибо фанатам в Палермо за тёплый приём и всем болельщикам, которые всегда поддерживали нас с энтузиазмом и любовью", - написал Манчини в соцсетях.

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