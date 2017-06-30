Манчини обвинил "Челси" в срыве трансфера Маноласа

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини нашёл виновного в срыве перехода защитника "Ромы" Костаса Маноласа в питерский клуб.

Как сообщает Daily Mail, итальянский специалист считает, что попытки "Челси" перехватить 25-летнего грека привели к неудаче "сине-бело-голубых" с трансфером футболиста.

Также отмечается, что Манчини в ярости от сложившейся ситуации.

Напомним, что "Зенит" уже договорился о переходе Маноласа, однако игрок затормозил переговоры, так как не хотел получать зарплату в рублях, а впоследствии и вовсе отказался от сделки. | http://soccernews.ru