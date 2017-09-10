Манчини объяснил неудачу в игре против "Динамо"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини объяснил неудачный результат своей команды в игре против московского "Динамо".

"В чем причина того, что "Зенит" не сумел победить? Мы были медленными, медленно шевелили ногами, играли недостаточно глубоко. Никакой недооценки соперника не было. Все основные моменты "Динамо" были в контратаках, мы были слишком медленными и давали им эти возможности...

Я не обеспокоен тем, что мы не забили во втором матче подряд. Второй тайм мне очень понравился, у нас было огромное количество моментов у ворот соперника, нам чуть-чуть не хватило для гола", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" сыграл с "Динамо" вничью 0:0. | soccernews.ru