Манчини объяснил причины своего ухода из "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что он покидает петербургский клуб по семейным обстоятельствам.

"Подчеркну, что инициатива уйти – моя. Во многом решение связано с семейными обстоятельствами. Решение принято примерно три месяца назад. Это никак не связано с другой работой.

Уверен, что следующим тренером "Зенита" станет талантливый тренер. Считаю, что "Зенит" – очень сильная команда. Если бы не травмы Кузяева и Кокорина, то мы могли бы достичь как минимум полуфинала Лиги Европы.

Я ничего не говорил игрокам о своем уходе. Но, возможно, они начали задумываться, когда появились слухи о моем уходе. Об отставке футболисты узнали в воскресенье утром", - приводят слова Манчини российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" занял пятое место в Премьер-лиге, хотя перед началом сезона потратил на трансферы 85 миллионов евро.

В ближайшее время Манчини должен возглавить сборную Италии.

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