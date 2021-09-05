Манчини оценил игру Балотелли в Турции

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Манчини оценил игру Балотелли в Турции

Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об итальянском нападающего "Адана Демирспор" Марио Балотелли.

"Я работал с Балотелли, когда он был молод. В то время он играл хорошо. Марио остается невероятно одаренным игроком в техническом плане. Ему сейчас 31 год и он должен быть на пике карьеры. Но все разочарованы, что он не играет на своем уровне в последние 5-6 лет", – приводит слова Манчини Rai Sport.

В нынешнем сезоне Балотелли провел за "Адана Демирспор" три матча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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