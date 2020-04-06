Манчини оценил шансы сборной Италии на Евро-2020, который пройдет в 2021 году

Теги италияроберто манчини

Манчини оценил шансы сборной Италии на Евро-2020, который пройдет в 2021 году

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил мнение, что перенос чемпионата Европы-2020 на 2021 год пойдет на пользу его команде.

"К подобной ситуации никто не мог быть готов. Много людей умерло, поэтому спорт отошел на второй план.

У нас молодая команда, поэтому мы можем стать сильнее. На Евро-2020 у нас были хорошие шансы, но другие команды, например Франция, на данный момент готовы лучше. Так что перенос турнира может пойти нам на пользу. У нас есть молодые игроки, которые могут попасть в команду", - приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Не пропустите: Манчини высказался о возможности вызова Балотелли в сборную Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год

Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов