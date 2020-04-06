Манчини оценил шансы сборной Италии на Евро-2020, который пройдет в 2021 году

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил мнение, что перенос чемпионата Европы-2020 на 2021 год пойдет на пользу его команде.

"К подобной ситуации никто не мог быть готов. Много людей умерло, поэтому спорт отошел на второй план.

У нас молодая команда, поэтому мы можем стать сильнее. На Евро-2020 у нас были хорошие шансы, но другие команды, например Франция, на данный момент готовы лучше. Так что перенос турнира может пойти нам на пользу. У нас есть молодые игроки, которые могут попасть в команду", - приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

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