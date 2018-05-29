Манчини оценил шансы сборных России и Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после товарищеского матча с Саудовской Аравией оценил шансы "орлов пустыни" и национальной команды России в матче-открытии Чемпионата Мира 2018 года.

"Фаворит - Россия. Но Саудовская Аравия - совсем не слабая команда. У неё есть очень быстрые футболисты. Кроме того, это первый матч Чемпионата Мира. Так что будет не просто. Однако Россию я считаю фаворитом" - сказал Манчини.

Напомним, что матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня в Москве. | http://soccernews.ru