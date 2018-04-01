Манчини оценил шансы "Зенита" на чемпионство

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не верит, что его команда может стать чемпионом России после победы над "Уфой" (2:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

"Можно ли сказать, что мы вернулись в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал. У нас огромное количество травмированных игроков - Мамману и Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Кузяева. Так что я бы так не сказал", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

После 23 туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Локомотива" на семь очков.

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