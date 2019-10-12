Манчини огласил цель сборной Италии на Евро-2020

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие цели будут стоять перед командой на Чемпионате Европы 2020 года.

"Очень рады, что у сборной появился свой стиль - мы играем в атакующий футбол и неплохо защищаемся. У нас есть почти год до Евро, нам нужно становиться лучше, но наша цель - победить. Италия выиграла четыре Чемпионата Мира, и мы просто не можем ставить другие задачи", - цитирует Манчини Football Italia.

"Скуадра Адзурра" очень уверенно идёт в квалификации Евро-2020 - 6 побед в 6 матчах. Сегодня в домашнем поединке с Грецией итальянцы могут досрочно оформить путёвку на континентальное первенство.

Стоит отметить, что сборная Италии всего раз в истории становилась чемпионом Европы. Произошло это в 1968 году.

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