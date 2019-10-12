Манчини огласил цель сборной Италии на Евро-2020
Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие цели будут стоять перед командой на Чемпионате Европы 2020 года.
"Очень рады, что у сборной появился свой стиль - мы играем в атакующий футбол и неплохо защищаемся. У нас есть почти год до Евро, нам нужно становиться лучше, но наша цель - победить. Италия выиграла четыре Чемпионата Мира, и мы просто не можем ставить другие задачи", - цитирует Манчини Football Italia.
"Скуадра Адзурра" очень уверенно идёт в квалификации Евро-2020 - 6 побед в 6 матчах. Сегодня в домашнем поединке с Грецией итальянцы могут досрочно оформить путёвку на континентальное первенство.
Стоит отметить, что сборная Италии всего раз в истории становилась чемпионом Европы. Произошло это в 1968 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
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|Интер Милан
|7
|18
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|Аталанта
|7
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|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3