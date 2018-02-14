Манчини огласил заявку "Зенита" на матч с "Селтиком"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини огласил заявку команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

Примечательно, что вне состава оказался ведущий защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана;

Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Напомним, что матч "Селтик" - "Зенит" состоится в четверг, 15 февраля, в 23:05 по московскому времени.

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