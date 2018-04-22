Манчини огласил заявку "Зенита" на матч с тульским "Арсеналом"

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Манчини огласил заявку "Зенита" на матч с тульским "Арсеналом"

Тренерский штаб "Зенита" во главе с Роберто Манчини определился с заявкой на матч 27-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин;

Полузащитники: Юрий Жирков, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев;

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Зенит" состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: Ключевой игрок "Зенита" пропустит матч с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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