Манчини определился с основным голкипером "Зенита" на новый сезон

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини определился с основным голкипером своей команды на новый сезон.

"Решение я уже принял, но до того, как о нем узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого еще не знает никто, кроме меня. Отмечу, что "Зениту" повезло, ведь все четыре вратаря команды - очень сильны", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" интересуется мексиканским защитником Рейеса. | soccernews.ru