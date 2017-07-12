Манчини определился с основным голкипером "Зенита" на новый сезон

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини определился с основным голкипером "Зенита" на новый сезонГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини определился с основным голкипером своей команды на новый сезон.

"Решение я уже принял, но до того, как о нем узнают журналисты, хочу сказать его своим игрокам. Этого еще не знает никто, кроме меня. Отмечу, что "Зениту" повезло, ведь все четыре вратаря команды - очень сильны", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" интересуется мексиканским защитником Рейеса. | soccernews.ru

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