Манчини определился со своим будущим в "Зените"

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Манчини определился со своим будущим в "Зените"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не собирается возглавлять сборную Италии.

"Могу сказать болельщикам "Зенита", что никуда не собираюсь. Сейчас в "Зените" мы занялись масштабным проектом перестройки команды. Посмотрите на состав двух-трехлетней давности: это совершенно другие футболисты. Мы делаем новую, сильную и крепкую команду. Причин для ухода не вижу", - сказал он.

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