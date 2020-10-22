Манчини опубликовал провокационный пост о коронавирусе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в инстаграме опубликовал провокационный пост, связанный с коронавирусом.

Отметим, в Италии 21 октября скончались 127 человек, а заболело больше 15 тысяч. Общее число зараженных на данный момент - 155 тысяч человек.

В сторис Манчини опубликовал изображение, на котором между медсестрой и пациентом происходит следующий диалог:

- Как вы заразились?

- Смотрел новости.

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