Манчини: "Опыт в России пошёл мне на пользу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о своей работе у руля питерской команды.

"Опыт в России пошёл мне на пользу. Сейчас мы в отпуске. Очень здорово начали, но потом пережили сложный период. Мы возобновим чемпионат со второго места и надеемся сократить отставание от "Локомотива" - цитирует Манчини Calciomercato.

Напомним, что за 10 туров до окончания чемпионата России "Зенит" отстаёт от "Локомотива" на 8 очков.

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