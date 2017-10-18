Манчини отказал "Лестеру"

"Лестер" хотел пригласить на пост главного тренера Роберто Манчини, который сейчас возглавляет "Зенит".

Как сообщает Sky Sports, представители "лис" контактировали с итальянским специалистом, однако тот отказал им.

Напомним, что вчера "Лестер" уволил Крейга Шекспира, так как команда провалила старт сезона в АПЛ.

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