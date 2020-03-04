Манчини отметил, что сейчас сборная Италии думает только о Евро-2020

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Манчини отметил, что сейчас сборная Италии думает только о Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что думает о Евро-2020 после жеребьевки Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Национальная команда Италии сыграет в группе 1 вместе с Польшей, Боснией и Герцеговиной и Нидерландами.

"У нас хорошая группа, но стоит обратить внимание на нее уже после Евро-2020, поскольку после финального турнира летом в команде могут поменяться как тренеры, так и игроки. На данный момент все внимание на Евро, а после мы постараемся выиграть Лигу наций, где в процессе будет подпускать к составу и молодых футболистов", - сказал тренер.

1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.

А еще: Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
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