Манчини отреагировал на выход сборной Италии в финал Евро-2020

Теги италияроберто манчини

Манчини отреагировал на выход сборной Италии в финал Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от выхода национальной команды в финал чемпионата Европы после победы над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти).

"Серия пенальти - это жестоко. Матч был тяжелым, так как Испания является отличной командой. Мы играли не свой обычный футбол, но очень старались. Нам пришлось адаптироваться, так как испанцы являются мастерами в контроле мяча. Шансы были у обеих команд", - приводит слова Манчини Football Italia.

В финале Италия встретится с победителем пары Англия - Дания.

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