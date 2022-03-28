Манчини ответил на вопрос о своём будущем в сборной Италии

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Манчини ответил на вопрос о своём будущем в сборной Италии

Фото твиттер сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможность своего ухода с занимаемого поста.

Напомним, что летом "Скуадра Адзурра" стала чемпионом Европы, а затем провалила квалификацию ЧМ-2022 и не попала на турнир.

"Мы уже поговорили с главой Итальянской федерации футбола Гравиной и поговорим ещё. Думаю, у нас одинаковые взгляды на многие вещи. А сейчас давайте сосредоточимся на предстоящей игре. Она покажет, в чём нам надо прибавить в будущем", - сказал Манчини.

Контракт тренера действует до лета 2026 года. Сообщалось, что итальянский специалист интересен ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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