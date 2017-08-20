Манчини: "Первый раз слышу об уходе Нобоа и Ерохина в "Рубин"

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Манчини: "Первый раз слышу об уходе Нобоа и Ерохина в "Рубин"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не подтвердил информацию о том, что полузащитники команды Александр Ерохин и Кристиан Нобоа перейдут в "Рубин".

"Слухи об аренде Нобоа и Ерохина в "Рубин"? Я слышу об этом в первый раз", - приводит слова Манчини официальный сайт клуба.

Напомним, что оба футболиста в прошлом сезоне выступали за "Ростов" под руководством нынешнего наставника "Рубина" Курбана Бердыева.

Не пропустите: "Рубин" планирует заполучить двух хавбеков "Зенита". | http://soccernews.ru

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