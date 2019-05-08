Манчини поддержал Кокорина после оглашения приговора суда

Теги зенит санкт-петербургроберто манчиниалександр кокорин

Манчини поддержал Кокорина после оглашения приговора суда

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил поддержку нападающему петербургского клуба Александру Кокорину, который сегодня был осужден на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. 

"Будь сильным, Саша. Надеюсь увидеть тебя на поле во время предсезонной подготовки", - написал Манчини в своем твиттере.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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