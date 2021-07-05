Манчини поделился мнением о тики-таке
Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020.
"Луис Энрике – очень хороший тренер. Он выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной", его "Рома" тоже показывала отличный футбол. Когда тренеру удается поставить хорошую игру, это демонстрирует его мастерство, независимо от достигнутых результатов.
Испания создала тики-таку и добилась с ней невероятного успеха. Она продолжает использовать ее на высоком уровне. Однако мы владеем мячом немного иначе. Мы итальянцы и не можем вдруг превратиться в испанцев. Мы постараемся сыграть по-своему.
Бускетс и Жоржиньо определенно входят в число лучших игроков своих амплуа. Бускетс на протяжении многих лет играет прекрасно, он опытнее Жоржиньо. Но и Жоржиньо входит в число лучших, учитывая уровень его игры сейчас.
Спинаццола был одним из лучших футболистов в нашей команде. Он был лучшим левым защитником на Евро. Он будет с нами, когда мы выйдем на поле", – сказал итальянский специалист.
Сборная Италии сыграет со сборной Испании завтра, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|12
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|Осасуна
|20
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|14
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|14