Манчини поделился мнением о тики-таке

Теги чемпионат европыиспанияиталияроберто манчини

Манчини поделился мнением о тики-такеФото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020.

"Луис Энрике – очень хороший тренер. Он выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной", его "Рома" тоже показывала отличный футбол. Когда тренеру удается поставить хорошую игру, это демонстрирует его мастерство, независимо от достигнутых результатов.

Испания создала тики-таку и добилась с ней невероятного успеха. Она продолжает использовать ее на высоком уровне. Однако мы владеем мячом немного иначе. Мы итальянцы и не можем вдруг превратиться в испанцев. Мы постараемся сыграть по-своему.

Бускетс и Жоржиньо определенно входят в число лучших игроков своих амплуа. Бускетс на протяжении многих лет играет прекрасно, он опытнее Жоржиньо. Но и Жоржиньо входит в число лучших, учитывая уровень его игры сейчас.

Спинаццола был одним из лучших футболистов в нашей команде. Он был лучшим левым защитником на Евро. Он будет с нами, когда мы выйдем на поле", – сказал итальянский специалист.

Сборная Италии сыграет со сборной Испании завтра, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

Луис Энрике высказался перед матчем со сборной Италии в полуфинале Евро-2020

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