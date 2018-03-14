Манчини поделился ожиданиями от матча с "РБ Лейпциг"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

"Будет очень сложный матч. Как минимум, такой же по накалу, как игра с "Селтиком". Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Жду открытой игры и очень интересной встречи.

Мы команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа - самое главное вне зависимости от турнира. Лично для меня Лига Европы более важна, но это не отменяет того, что мы будем стараться выигрывать каждый матч как в России, так и в Европе. Для меня остаются важными оба турнира и мы будем стараться достигать максимума в обоих" - цитирует Манчини официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что матч "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "быков" со счётом 2:1.

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