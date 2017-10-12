Манчини поделился ожиданиями от миланского дерби

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мыслями в преддверии матча восьмого тура Серии А между "Интером" и "Миланом".

"Я не хочу делать прогнозы, я просто надеюсь, что "Интер" хорошо выступит. Они хорошо начали сезон. Игроки уже давно знают друг друга, их команда изменилась немого меньше, чем "Милан". Дерби - важный матч сезона. Безусловно, каждый ощущает дополнительное давление. Но этот матч стоит трёх очков. Если победит "Интер", то он оторвётся от "Милана" на 10 очков. А это много. Поэтому у "Милана" больше рисков. "Милан" сейчас расплачивается за многие изменения перед сезоном. Но у них есть качественные игроки. Думаю, что оба миланских клуба попадут в Лигу Чемпионов" - цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, что матч "Интер" - "Милан" состоится 15 октября в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Зеедорф: "Каким одним словом я бы определил "Милан"? Я думаю это слово "победа". | http://soccernews.ru