Манчини поделился планами на игру против "Славии"

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Манчини поделился планами на игру против "Славии"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини поделился планами на сегодняшний контрольный матч его команды против чешской "Славии".

"Главная задача для нас - правильно разделить игровое время между футболистами. Первый матч против "Копенгагена" показал, кто способен сыграть чуть больше, а кто - чуть меньше. Сегодня, безусловно, будет большая ротация. Но такая ситуация, как в игре с датчанами, не повторится, поскольку несколько ребят травмированы. Сегодня у нас просто нет 22-х полностью боеспособных человек. Поэтому ограничимся 7-8 заменами", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, "Интер" надеется на обмен игроками с "Зенитом". | soccernews.ru

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