Манчини подпишет долгосрочный контракт со сборной Италии

Теги италияроберто манчини

Манчини подпишет долгосрочный контракт со сборной Италии

Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлит контракт с Федерацией футбола страны, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение Манчини с национальной командой будет действовать до лета 2026 года. Зарплата тренера составит три миллиона евро в год.

56-летний Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Под его руководством итальянская национальная команда уверенно пробилась на чемпионат Европы, на котором сыграет с одной группе со Швейцарией, Турцией и Уэльсом.

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