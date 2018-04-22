Манчини подвел итоги матча с "Арсеналом"

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Манчини подвел итоги матча с "Арсеналом"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением об игре против "Арсенала" (3:3).

"Для нас это минус два очка. Играли в большинстве, вели 3:2 и всё-таки пропустили на последних минутах. Замена Скроботова? Нам нужно было менять игровую схему, нужен был крайний защитник, который бы активно действовал на фланге и разгонял игру. Поэтому мы сделали эту замену. Дело не в качестве его игры.

Кузяев не был готов на сто процентов, поэтому не мог выйти в стартовом составе. Он испытывает небольшие проблемы с голеностопом, как и в прошлое воскресенье. Так что весь матч Далер не был готов сыграть" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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