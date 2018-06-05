Манчини подвёл итоги товарищеского матча со сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался после товарищеского матча против национальной команды Нидерландов.

"Не уверен в правильности удаления Кришито. А играть вдесятером на протяжении 20 минут - это непростое испытание, учитывая то, что мы уже были уставшими. Прошло всего десять дней, сложно как-то кардинально что-то изменить в сборной, но я вижу положительные моменты. Они были и в игре с Францией, и в сегодняшнем матче с Нидерландами" - цитирует Манчини Football Italia.

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