Манчини похвалил Кокорина

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Манчини похвалил Кокорина

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказал слова похвалы в адрес нападающего своей команды Александра Кокорина.

"Кокорин - футболист высочайшего уровня. У него задатки чемпиона. Он мог бы сыграть и быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы. Поэтому ему нужно просто играть и прогрессировать с такими темпами, с какими он начал прогрессировать в 2017 году. Он сильно повысил свои навыки в этом году и начал играть намного лучше. Если он продолжит в том же духе, то мы можем увидеть его чемпионом" - цитирует Манчини официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что в этом сезоне 26-летний Кокорин сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 18 голов и сделал 5 ассистов.

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