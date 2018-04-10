Манчини пока не хочет уходить из "Зенита"

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Манчини пока не хочет уходить из "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может остаться в клубе до зимы, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, итальянский специалист хочет сэкономить на налогах. Если он не покинет Россию до конца этого года, то заплатит 13 процентов налогов вместо 20.

Напомним, что контракт 53-летнего Манчини с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Стоит отметить, что наставник является главным претендентом на пост тренера сборной Италии и уже провел переговоры с федерацией футбола страны.

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