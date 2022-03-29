Манчини получил антипремию "Золотой тапир"

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Итальянские телевизионщики вручили главному тренеру национальной сборной Роберто Манчини "Золотого тапира".

Эту антипремию получают футбольные люди из Италии за громкие провалы. В данном случае был отмечен невыход "Скуадры Адзурры" на ЧМ-2022.

Напомним, что итальянцы умудрились в стыках отборочного турнира к чемпионату мира дома проиграть Северной Македонии (0:1).

57-летний Манчини стал обладателем "Золотого тапира" в восьмой раз за карьеру.

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