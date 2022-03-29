Манчини получил антипремию "Золотой тапир"
Фото: соцсети / Автор неизвестен
Итальянские телевизионщики вручили главному тренеру национальной сборной Роберто Манчини "Золотого тапира".
Эту антипремию получают футбольные люди из Италии за громкие провалы. В данном случае был отмечен невыход "Скуадры Адзурры" на ЧМ-2022.
Напомним, что итальянцы умудрились в стыках отборочного турнира к чемпионату мира дома проиграть Северной Македонии (0:1).
57-летний Манчини стал обладателем "Золотого тапира" в восьмой раз за карьеру.
Не пропустите: Манчини ответил на вопрос о своём будущем в сборной Италии. | http://soccernews.ru
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|9
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|6
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|Группа B
|М
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|1
|Португалия
|10
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|5
|Латвия
|9
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|0
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|М
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|2
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|10
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|4
|Австрия
|10
|15
|5
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|Молдова
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|10
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