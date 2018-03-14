Манчини получит кругленькую сумму за увольнение из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини получит кругленькую сумму за увольнение из "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини получит кругленькую сумму за возможное увольнение из питерского клуба.

Как сообщают российские СМИ, в случае досрочного расторжения контракта итальянскому специалисту полагается компенсация в размере 9 миллионов евро.

Напомним, что соглашение Манчини с "Зенитом" рассчитано до 2020 года с опцией продления ещё на два сезона. Его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год. 

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