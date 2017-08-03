Манчини: "Поражения случаются при таком серьезном графике"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды от израильской "Бней Иегуды" (0:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Это одна из тех игр, когда мы не смогли реализовать огромное количество своих моментов. Вот что случается, когда не выкладываешься на все сто процентов. Так бывает. Не было недооценки соперника. У нас плотный график, поэтому перестановки в составе были неизбежны. Поражения случаются при таком серьёзном графике, играем каждый три дня. Не было такого, что мы недооценили соперника.
У нас сложная ситуация с вратарями, есть два хороших голкипера. Лодыгин сыграл сегодня очень хорошо, в предыдущих матчах удачно действовал Лунёв. Это не самая плохая ситуация, когда у нас есть два сильных вратаря.
Сегодня соперник защищался практически всей командой на своей половине поля. Этот соперник не давал пространства для манёвров, поэтому его можно было пробить только дальними ударами", - приводят слова Манчини российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" победил "Бней Иегуду" в первом матче (2:0), поэтому вышел в следующий этап турнира по сумме двух поединков.
Не пропустите: "Зенит" - "Бней Иегуда" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru
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