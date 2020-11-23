Манчини посетит матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Зенит"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посетит матч 4-го тура группового этапа "Лацио" - "Зенит". Встреча состоится завтра, 24 ноября, в Риме.

Отметим, почти три недели специалист находился на карантине из-за коронавируса. Из-за болезни он пропустил три матча сборной Италии.

Игра пройдет на стадионе "Олимпико". Манчини будет следить за встречей в Vip-трибуне.

Напомним, 55-летний тренер возглавлял "Зенит" с 2017 по 2018 год.

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