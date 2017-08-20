Манчини: "Потенциал Кокорина еще не раскрыт"

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Манчини: "Потенциал Кокорина еще не раскрыт"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о форме, в которой находится форвард его команды Александр Кокорин.

"Эффективность Кокорина? То, что он делает, и то, что он может сделать, - потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, - это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него - очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" благодаря голу Кокрина обыграл "Амкар". | soccernews.ru

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