Манчини: "Потенциал Кокорина еще не раскрыт"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о форме, в которой находится форвард его команды Александр Кокорин.

"Эффективность Кокорина? То, что он делает, и то, что он может сделать, - потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, - это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него - очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" благодаря голу Кокрина обыграл "Амкар". | soccernews.ru