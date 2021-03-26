Манчини повторил достижение двух чемпионов мира

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Роберто Манчини стал третьим тренером в истории сборной Италии, у которого нет поражений в первых 15 домашних матчах.

Специалист возглавил "Скуадру Адзурру" в мае 2018 года и с тех пор ни разу не проигрывал на своём поле.

Как сообщает Opta, ранее подобные серии удавались только Энцо Беарзоту и Марчелло Липпи.

Примечательно, что оба наставника становились чемпионами мира с итальянской национальной командой - в 1982 и 2006 годах.

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