Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛ

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Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини поздравил "Манчестер Сити" с выигрышем чемпионского титула АПЛ.

Так, в своем твиттере наставник "сине-бело-голубых" написал: "Поздравляю "Манчестер Сити" с победой в английской Премьер-Лиги сезона 2017/2018".

Отметим, что в сезоне 2011/2012 Манчини вместе с "Манчестер Сити" также становился победителем АПЛ.

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