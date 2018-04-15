Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛ

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини поздравил "Манчестер Сити" с выигрышем чемпионского титула АПЛ.

Так, в своем твиттере наставник "сине-бело-голубых" написал: "Поздравляю "Манчестер Сити" с победой в английской Премьер-Лиги сезона 2017/2018".

Отметим, что в сезоне 2011/2012 Манчини вместе с "Манчестер Сити" также становился победителем АПЛ.

Не пропустите: Гвардиола вошел в историю английского футбола. | soccernews.ru