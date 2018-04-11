Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини поздравил "Рому" с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Поздравляю "Рому". Это был отличный вечер для итальянского футбола, который был достойно представлен" - написал Манчини в своём твиттере.

Напомним, что "Рома" дома разгромила "Барселону" со счётом 3:0 и, несмотря на гостевое поражение 1:4, пробилась в следующую стадию ЛЧ.

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