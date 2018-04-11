Манчини поздравил "Рому" с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов

Теги ромабарселонароберто манчинизенит санкт-петербург

Манчини поздравил "Рому" с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини поздравил "Рому" с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Поздравляю "Рому". Это был отличный вечер для итальянского футбола, который был достойно представлен" - написал Манчини в своём твиттере.

Напомним, что "Рома" дома разгромила "Барселону" со счётом 3:0 и, несмотря на гостевое поражение 1:4, пробилась в следующую стадию ЛЧ.

Не пропустите: Хавбек "Ромы" надеется выйти в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов