Манчини поздравил "Ювентус" с проходом в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в соцсети написал слова поздравления "Ювентусу" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0).



"Это чудесная игра и они заслуженно прошли в плей-офф. Поздравляю "Ювентус"!" - написал Манчини в твиттере.



В 1/4 финала ЛЧ также прошли "Манчестер Сити", "Порту", "Тоттенхэм", "МЮ" и "Аякс". Сегодня, 13 марта, станут известны еще две команды.

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