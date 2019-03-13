Манчини поздравил "Ювентус" с проходом в 1/4 финала ЛЧ
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в соцсети написал слова поздравления "Ювентусу" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0).
"Это чудесная игра и они заслуженно прошли в плей-офф. Поздравляю "Ювентус"!" - написал Манчини в твиттере.
Un'impresa da grande squadra, una partita ben giocata, una qualificazione meritata. Complimenti alla @juventusfc #JuveAtleti #UCL— Roberto Mancini (@robymancio) 13 марта 2019 г.
В 1/4 финала ЛЧ также прошли "Манчестер Сити", "Порту", "Тоттенхэм", "МЮ" и "Аякс". Сегодня, 13 марта, станут известны еще две команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10