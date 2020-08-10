Манчини пожелал удачи Пирло в "Ювентусе"
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что думает о новом главном тренере "Ювентуса" Андреа Пирло.
"Не ожидал, что "Ювентус" вылетит. Я был уверен, что пройду дальше.
Это был ужасный, непредсказуемый год. Особенно для тех, кто находился в перестройке. Сарри не смог поставить свой футбол.
Пирло Повезло. Начинать карьеру с вершины и с лучшей командой. Может быть, я не стартовал снизу, но я начинал с "Фиорентины", а не с "Юве", - цитирует Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.
Специалист заключил контракт с "Ювентусом" до 2022 года.
Не пропустите: "Ювентус" определил двух кандидатов на замену Пирло в молодёжной команде. | http://soccernews.ru
главное
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
-
Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
-
Широков напал на судью во время матча любительских команд
-
"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ
-
Официально: Санчо останется в "Боруссии" еще на год
Лента новостей
-
Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи"
-
Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым
-
Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов
-
Манчини пожелал удачи Пирло в "Ювентусе"
-
"Краснодар" сообщил о расторжении контракта с защитником Грицаенко
-
Организатор любительского турнира высказался о нападении Широкова на судью
-
1
Широков напал на судью во время матча любительских команд
-
Наставник "Урала" Матвеев прокомментировал результат матча с "Динамо"
-
Главный тренер "Динамо" Новиков высказался о победном матче с "Уралом"
-
Геннадий Орлов оценил два пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Новичок "Динамо" Фомин прокомментировал победный матч с "Уралом"
-
Член комитета по этике РФС Созин раскритиковал игру "Спартака" в матче с "Сочи"
-
"Рубин" выкупил у "Ростова" права на хавбека Зуева
-
"Урал" проиграл пятый матч подряд во всех турнирах
-
"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ
-
"Зенит" прибыл в Волгоград на матч с "Ротором"
-
Экс-тренер "Зенита" Тупиков возглавил академию "Ростова"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17