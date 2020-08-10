Манчини пожелал удачи Пирло в "Ювентусе"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что думает о новом главном тренере "Ювентуса" Андреа Пирло.

"Не ожидал, что "Ювентус" вылетит. Я был уверен, что пройду дальше.

Это был ужасный, непредсказуемый год. Особенно для тех, кто находился в перестройке. Сарри не смог поставить свой футбол.

Пирло Повезло. Начинать карьеру с вершины и с лучшей командой. Может быть, я не стартовал снизу, но я начинал с "Фиорентины", а не с "Юве", - цитирует Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Специалист заключил контракт с "Ювентусом" до 2022 года.

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