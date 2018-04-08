Манчини прилетел в Рим, чтобы провести переговоры со сборной Италии

Теги зенит санкт-петербургроберто манчини

Манчини прилетел в Рим, чтобы провести переговоры со сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сегодня проведет переговоры о работе в сборной Италии, сообщает Footbal Italia.

По сведениям издания, специалист уже прилетел в Рим, но отказался от каких-либо комментариев.

Видео: Манчини в Риме.

Напомним, что Манчини является главным кандидатом на пост наставника итальянцев. При этом его контракт с "Зенитом" рассчитан до июня 2020 года.

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