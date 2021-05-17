Манчини продлил контракт со сборной Италии

Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил соглашение с федерацией футбола Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Новое соглашение между специалистом и федерацией будет действовать до конца чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Зарплата Манчини составит три миллиона евро в год.

56-летний Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Под его руководством итальянская национальная команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы, который состоится ближайшим летом.

Не пропустите: Манчини повторил достижение двух чемпионов мира. | http://soccernews.ru