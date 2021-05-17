Манчини продлил контракт со сборной Италии
Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил соглашение с федерацией футбола Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Новое соглашение между специалистом и федерацией будет действовать до конца чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Зарплата Манчини составит три миллиона евро в год.
56-летний Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Под его руководством итальянская национальная команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы, который состоится ближайшим летом.
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