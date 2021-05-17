"Зенит" интересуется Фонсекой

Теги паулу фонсеказенит санкт-петербург

"Зенит" интересуется ФонсекойФото: инстаграм Фонсеки/Автор неизвестен

Как утверждает Forzaroma.info со ссылкой на Il Messaggero, тренер Паулу Фонсека, который покинет "Рому" в конце этого сезона, интересен "Зениту" и ряду других европейских клубов.

По информации источника, в услугах специалиста заинтересованы "Зенит", "Тоттенхэм" и "Бенфика".

Все эти клубы уже контактировали с тренером.

Однако сообщается, что сам Фонсека хотел бы остаться в Италии.

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