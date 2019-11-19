Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии
Победная серия сборной Италии после разгрома Армении (9:1) в квалификации Евро-2020 достигла 11 матчей.
Таким образом, "Скуадра Адзурра" продолжает улучшать собственный рекорд по числу выигранных поединков подряд.
Напомним, что прежний рекорд (9 побед кряду) держался с 1938 года. Тогда итальянцев возглавлял Витторио Поццо.
Сейчас сборную Италии тренирует Роберто Манчини. Под его руководством команда взяла верх во всех 10 играх отбора к Чемпионату Европы.
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|8
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|12
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|10
|Хеллас Верона
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|Торино
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|Милан
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|Болонья
|12
|12
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|Лечче
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|12
|9
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|Сампдория
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|СПАЛ
|12
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