Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии

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Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии

Победная серия сборной Италии после разгрома Армении (9:1) в квалификации Евро-2020 достигла 11 матчей.

Таким образом, "Скуадра Адзурра" продолжает улучшать собственный рекорд по числу выигранных поединков подряд.

Напомним, что прежний рекорд (9 побед кряду) держался с 1938 года. Тогда итальянцев возглавлял Витторио Поццо.

Сейчас сборную Италии тренирует Роберто Манчини. Под его руководством команда взяла верх во всех 10 играх отбора к Чемпионату Европы.

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