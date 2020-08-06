Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"

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Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме "Спартака"

Новый игрок "Спартака" Александр Кокорин в игстаграме опубликовал снимок в форме московского клуба.

"Новый сезон. Новые цели. Все начинается с мяча", - подписал фото футболист.

Это пост прокомментировал экс-главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который на данный момент возглавляет сборную Италии.

Специалист поставил смайлики аплодисментов. 

Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

В столичном клубе 29-летний футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

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