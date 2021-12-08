Манчини прокомментировал информацию о договоренности с "Манчестер Юнайтед"

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Манчини прокомментировал информацию о договоренности с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опроверг информацию о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года.

"У меня нет никаких договоренностей ни с одним клубом из клубов английской Премьер-лиги. Все это неправда. Моя цель сейчас - это попадание на чемпионат мира со сборной Италии, чтобы побороться за победу на турнире", - приводит слова Манчини Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в настоящее время "Манчестер Юнайтед" возглавляет немец Ральф Рангник, но его контракт действует только до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Рангник оценил шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов. | http://soccernews.ru
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