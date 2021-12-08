Манчини прокомментировал информацию о договоренности с "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роберто Манчини/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини опроверг информацию о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года.
"У меня нет никаких договоренностей ни с одним клубом из клубов английской Премьер-лиги. Все это неправда. Моя цель сейчас - это попадание на чемпионат мира со сборной Италии, чтобы побороться за победу на турнире", - приводит слова Манчини Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в настоящее время "Манчестер Юнайтед" возглавляет немец Ральф Рангник, но его контракт действует только до конца нынешнего сезона.
Не пропустите: Рангник оценил шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18