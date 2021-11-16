Манчини прокомментировал не выход Италии на ЧМ-2022

Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против Северной Ирландии (0:0).

По итогам этой встречи итальянская команда заняла второе место в группе и из-за этого сыграет в стыковых матах за выход на ЧМ-2022. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии.

"Ничего теперь не поделаешь. В марте мы проведем матч, в котором нужно будет максимально выложиться.

Сейчас у нас проблемы с голами, несмотря на то, что мы владеем мячом и инициативой. Северная Ирландия защищалась в полном составе, и нам не удается преодолеть оборону таких команд.

Очень жаль, мы давно должны были выиграть группу. Нам лишь нужно вернуться к тому, что было нам характерно до текущего периода. Мы не забили 2 пенальти в решающих матчах, то есть у нас были шансы на победу.

Теперь нам нужно подготовиться к мартовскому матчу и уверенностью сыграть в стыках. Весной мы добьемся права сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир", – сказал Манчини для RAI Sport.

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