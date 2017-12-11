Манчини прокомментировал ничью с "Ахматом"

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Манчини прокомментировал ничью с "Ахматом"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини подвел итоги матча с "Ахматом" (0:0).

"Мы не реализовали 100-процентные моменты. Разочарованы результатом. Надо было забивать" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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