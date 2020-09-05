Манчини прокомментировал ничью в матче Лиги наций Италии с Боснией и Герцеговиной

Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу ничейного результата в матче Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (1:1).

"Мы до конца сражались, у нас было несколько моментов, но в конце устали. Мы разочарованы, что проиграли, не хватило дерзости.

Было очень похоже на матч, который провели в Турине, когда боснийцы оборонялись. Будем продолжать базовую структуру, некоторые игроки поменяются, потому что, очевидно, они не могут играть каждые три дня", - цитирует Манчини в эфире RAI Sport.

В следующем туре сборная Италия сыграет с Нидерландами. Матч пройдет 7 сентября.

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