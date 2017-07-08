Манчини прокомментировал очередное приобретение "Зенита"

Теги роберто манчинисебастьян дриуссизенит санкт-петербург

Манчини прокомментировал очередное приобретение "Зенита"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал очередное приобретение своего клуба.

"Дриусси - это хорошее приобретение. Трансферное окно еще не закрыто, у нас есть много времени, конкретных имен назвать я пока не могу, но время для этого еще есть", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, агент Павона назвал "Зенит" ненормальным клубом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов