Манчини прокомментировал очередное приобретение "Зенита"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал очередное приобретение своего клуба.

"Дриусси - это хорошее приобретение. Трансферное окно еще не закрыто, у нас есть много времени, конкретных имен назвать я пока не могу, но время для этого еще есть", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, агент Павона назвал "Зенит" ненормальным клубом. | soccernews.ru